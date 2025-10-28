Infortunio Mkhitaryan, quando rientrerà il centrocampista nerazzurro? La situazione in casa Inter - Calcio News 24

Infortunio Mkhitaryan – Tempi di recupero e aggiornamenti sul rientro del centrocampista dell’Inter

L’infortunio di Mkhitaryan tiene in ansia tutto l’ambiente nerazzurro. Dopo la partita contro il Napoli, terminata con un pareggio amaro e un nuovo problema fisico per il centrocampista armeno, i tifosi dell’Inter si chiedono quando potranno rivederlo in campo. L’ex Roma e Arsenal è stato costretto a lasciare il terreno di gioco al 32’ del primo tempo, dopo l’azione che ha portato al discusso rigore per i partenopei.

Il problema, localizzato ai flessori della coscia sinistra, ha subito destato preoccupazione nello staff medico nerazzurro, che ha disposto accertamenti immediati. Gli esami strumentali hanno confermato la presenza di una lesione muscolare di media entità, costringendo Mkhitaryan a un periodo di stop forzato.

Paventi (Sky): «Difficile rivederlo nel derby»

A fare il punto sulla situazione legata all’infortunio Mkhitaryan è stato Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile. Secondo il giornalista, le possibilità di vedere l’armeno in campo per il derby contro il Milan del 23 novembre sarebbero molto basse.

«Al momento è difficile ipotizzare un rientro di Mkhitaryan prima della fine di novembre», ha spiegato Paventi. «L’obiettivo realistico potrebbe essere la gara interna contro il Pisa del 30 novembre o, al massimo, la trasferta di Venezia del 3 dicembre».

Questo significherebbe uno stop di circa quattro o cinque settimane, un periodo non breve ma coerente con la natura dell’infortunio. Lo staff medico dell’Inter preferisce non forzare i tempi, per evitare ricadute che comprometterebbero la seconda parte di stagione.

Chivu studia le alternative: spazio a Zielinski e Sucic

L’infortunio di Mkhitaryan rappresenta una perdita pesante per Cristian Chivu, che dovrà ridisegnare il suo centrocampo senza uno dei giocatori più esperti e completi della rosa. Tuttavia, questa situazione apre nuove opportunità per altri elementi della squadra.

Il principale candidato a sostituire l’armeno è Piotr Zielinski, ex Napoli, già entrato al suo posto nel match del Maradona. Anche Petar Sucic, giovane talento finora poco impiegato, potrebbe avere più spazio per mettersi in mostra.

L’infortunio Mkhitaryan costringe dunque l’Inter a rivedere gli equilibri tattici, ma potrebbe anche favorire la crescita di alternative interessanti. L’obiettivo resta quello di recuperare il prima possibile l’armeno, pedina chiave per qualità, esperienza e leadership all’interno del gruppo nerazzurro.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A