Infortunio Neres, svelati i tempi di recupero dopo l’operazione: ecco quando Conte potrà contare nuovamente su di lui!

Il Napoli deve fare i conti con un’assenza pesante nel reparto offensivo. David Neres, talentuoso esterno brasiliano arrivato in estate, è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico alla caviglia sinistra a Londra. L’operazione è andata a buon fine, come confermato dal giocatore stesso sui social e successivamente dalla società tramite un comunicato: NOTA UFFICIALE – «L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore osserverà alcuni giorni di riposo e, successivamente, inizierà il proprio iter riabilitativo».

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi. Una brutta notizia per Antonio Conte: il tecnico salentino perde uno dei giocatori più in forma del momento (sei gol dalla sosta di novembre) proprio nella fase cruciale del campionato. L’ex Benfica si era infortunato il 4 gennaio contro la Lazio all’Olimpico riportando una distorsione; nonostante il tentativo di rientro contro il Parma, il dolore persistente ha reso inevitabile il ricorso al bisturi. I Partenopei, che avevano appena ritrovato Romelu Lukaku contro la Juventus, dovranno attendere la primavera per rivedere il numero 7 in campo.

