Infortunio Neuer, il ko fa preoccupare i tedeschi: ci sarà per Inter Bayern Monaco? L’indiscrezione dalla Germania

Infortunio Neuer, brutto ko per il portiere del Bayern Monaco. Dalla Germania sono sicuri sui tempi di recupero (salta l’Inter?). L’indiscrezione

Manuel Neuer ha riscontratto un brutto ko. La domanda sorge spontanea: riuscirà ad esserci per Inter Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League? Secondo quanto riportato da il Bild ci sono delle novità molto importanti.

INFORTUNIO NEUER – «Ora, secondo le informazioni del BILD, una decisione è stata presa: Neuer non giocherà sicuramente a Milano! Domenica Neuer non ha svolto alcun allenamento individuale sul campo. Finora, durante la riabilitazione dopo la rigenerazione della fibra muscolare strappata, non è stato in grado di eseguire esercizi che prevedessero il volo o la spinta della gamba infortunata. Il portiere vuole fare i prossimi passi nei prossimi giorni e spera di tornare presto in squadra. Non è ancora chiaro se sarà disponibile per la partita di Bundesliga di sabato a Heidenheim, ma sicuramente tornerà in campo per un’eventuale semifinale di Champions League (29/30 aprile e 6/7 maggio)»