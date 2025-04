Infortunio Obert, brutto stop per il difensore del Cagliari. Ecco le sue condizioni in vista del prossimo match

Infortunio Obert, brutto ko per il difensore del Cagliari. Come sta il giocatore tra esami e l’ultima sessione d’allenamento

Il Cagliari deve vedersela dopo l’infortunio di Adam Obert! Il giocatore slovacco ha riportato una lesione di basso grado del muscolo sartorio per cui è in dubbio per il prossimo match di Serie A.

Secondo quanto raccolto da CagliariNews24, il difensore si allenato in modalità personalizzata presso il CRAI Sport Center di Assemini. Staremo a vedere come si evolverà la situazione poi nei prossimi giorni d’allenamento.