Infortunio Orsolini, recupererà l’attaccante del Bologna? Arriva una grande novità sulle condizioni di Riccardo

Infortunio Orsolini, riuscirà l’attaccante e capitano del Bologna a recuperare per la gara contro il Torino? Le ultime novità rossoblu

In casa Bologna si preme per l’infortunio di Orsolini. La domanda sorge spontanea: ritornerà i vista della gara contro il Torino? Ecco la situazione raccolta da TuttoBolognaweb.

LA SITUAZIONE – A meno di un mese dall’infortunio contro il Borussia Dortmund in Champions League, l’esterno ascolano è pronto a rientrare in gruppo a due giorni dalla partita con il Torino, che probabilmente lo vedrà convocato. La voglia di tornare per Orso è tanta e il giorno dovrebbe essere oggi, quando il Bologna in seduta mattutina preparerà la sfida ai granata di Vanoli. Inutile sottolineare quanto sia importante l’arma Orsolini, capocannoniere della squadra, ma reduce da due infortunati muscolari tra dicembre e gennaio, sempre sulla stessa gamba. Usata tutta la cautela del caso, per Orso è arrivato il tempo di tornare ad allenarsi a pieno ritmo. Discorso diverso per Lewis Ferguson, che si è fatto male il 29 gennaio a Lisbona. Per lo scozzese servirà qualche giorno in più e il suo rientro dovrebbe avvenire con il Parma.