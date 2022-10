Questo weekend il Napoli affronterà in trasferta la neopromossa Cremonese, ma dovrà farlo senza il suo centravanti Osimhen per infortunio

Come riportato da Sky Sport, brutte notizie in casa Napoli per la sfida contro la Cremonese.

Le condizioni del centravanti azzurro non sono migliorate, e lo stop potrebbe fargli saltare il match.