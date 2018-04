Infortunio Oxlade-Chamberlain: il giocatore del Liverpool si è rotto il legamento del crociato del ginocchio destro nella sfida di Champions League con la Roma

Lo si era visto subito dalle immagini in Liverpool-Roma, adesso però, purtroppo per lui, è ufficiale. Alex Oxlade-Chamberlain ha riportato un infortunio gravissimo, dovrà star fuori a lungo. Il giocatore del Liverpool salterà il finale di stagione e il ritorno di Champions League, ma i tempi di recupero sono lunghissimi. Per Chamberlain si parla di rottura del legamento crociato del ginocchio destro, dovrà dire addio al Mondiale con l’Inghilterra e il ritorno in campo a pieno regime è previsto tra nove mesi. Questo significa che starà fuori fino ai primi giorni del 2019.

La sfortuna si è accanita con Oxlade-Chamberlain. Il centrocampista inglese si è accasciato al suolo dopo un intervento in scivolata in ripiegamento al 15′ di Liverpool-Roma. Dal replay si è visto che il ginocchio destro era rimasto in una orrenda posizione durante il tackle, ma evidentemente i medici dei Reds non si sono resi conto della gravità della situazione. L’inglese non ha un buon rapporto con la Coppa del Mondo, già quattro anni fa saltò la spedizione in Brasile per un infortunio a ridosso del Mondiale. Stavolta la questione è più seria, lo rivedremo in campo tra quasi un anno.