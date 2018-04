Juan Jesus non è stato, per usare un eufemismo, uno dei migliori in campo in Liverpool-Roma

Mister Eusebio Di Francesco, a sorpresa, ha schierato una difesa a 3 per contrastare le tante mezze punte del Liverpool, facendo densità centralmente e lasciando, di fatto, più spazio sulle fasce. La mossa del tecnico giallorosso non ha pagato affatto, visto il rotondo 5-0 con cui i Reds stanno regolando la Lupa. Mohamed Salah, manco a dirlo, è stato il protagonista assoluto di Liverpool-Roma, con 2 gol e 2 assist. Juan Jesus, molto probabilmente, questa notte se lo sognerà: un incubo la prestazione del difensore brasiliano.

I gol del Liverpool, infatti, sono arrivati quasi tutti dalla sua zona di competenza, sfruttando una linea difensiva capace di muoversi in maniera poco sincronizzata e non mantenendo nemmeno sulle distanze giuste. Chi di Champions League ferisce, di Champions League perisce però. Basti pensare al tweet di Juan Jesus del 3 giugno 2017, giorno della finale di CL persa dalla Juventus, a Cardiff, per mano del Real Madrid. «E anche quest’anno tripletta l’anno prossimo». Tante le risposte dei tifosi bianconeri, i quali chiesero al difensore se nel suo curriculum vitae c’erano partite del genere. Ecco, da stasera ce n’è una ma l’esito è stato negativo, e anche molto.