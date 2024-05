Lazio Guendouzi: futuro incerto per il francese, e Lotito...

Lazio, possibile addio di Mateo Guendouzi a fine stagione? Claudio Lotito fissa il prezzo del centrocampista francese

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mateo Guendouzi e Igor Tudor, dopo le incomprensioni delle scorse settimane, hanno firmato una sorta di tregua. Ma il futuro del centrocampista, nel prossimo calciomercato della Lazio, resta in bilico.

Se l’ex Marsiglia chiederà la cessione Lotito non si opporrà con il patron biancoceleste che ha già fissato il prezzo: servono 30 milioni di euro per concedere il via libera.

