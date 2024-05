Roma, Francesca Fagnani e Noemi spingono De Rossi dal palco del Primo Maggio – VIDEO

Il saluto dal palco del Primo Maggio di Francesca Fagnani e Noemi a Daniele De Rossi, tecnico della Roma, in vista della partita stasera

Questa sera sfida delicatissima per la Roma, che ospita il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, campione di Germania e ancora imbattuto in stagione nella semifinale d’andata di Europa League. In vista della sfida di questa sera ieri, dal palco del Primo Maggio, sono arrivati gli auguri di Francesca Fagnani, conduttrice di Belve e della cantante Noemi.

«Noi condividiamo tutte le domeniche pomeriggio e sera grandi sofferenze, ma anche e soprattuto gioie: ciao DDR!» il saluto delle due dal palco del Circo Massimo: e c’è da essere sicuro che questa sera saranno all’Olimpico per sostenere i giallorossi.