Infortunio per Palomino: salta l’Inter!

Il difensore si fa male in allenamento: non convocato per Atalanta-Inter

Brutte notizie per l’Atalanta: il difensore centrale Josè Luis Palomino, uno dei giocatori più in forma degli orobici. Il giocatore ha accusato un fastidio al polpaccio durante l’ultima sessione di allenamento, e Gasperini ha deciso di non convocarlo. Un’assenza inaspettata per l’Atalanta, che aveva da poco recuperato il compagno di reparto Rafael Toloi. Ora sarà ancora più difficile il confronto tutto nerazzurro contro l’Inter di Spaletti e del cecchino Mauro Icardi, in programma domani alle 12:30 a Bergamo. Ancora da definire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero per Palomino.

Ecco la lista dei convocati dell’Atalanta per la sfida contro i nerazzurri: