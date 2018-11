Infortunio Pavoletti, problemi agli adduttori: le ultime

Italia, infortunio Pavoletti: problemi per l’attaccante in allenamento. Ecco come sta il centravanti del Cagliari

L’Italia scenderà in campo sabato prossimo per affrontare il Portogallo, senza Cristiano Ronaldo. Gli azzurri dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3 con Immobile, Chiesa e Insigne in attacco. Roberto Mancini ha già perso Federico Bernardeschi per infortunio e potrebbe essere costretto a rinunciare anche a Leonardo Pavoletti. L’attaccante di proprietà del Cagliari, uno dei migliori marcatori di testa in Europa, ha un problema all’adduttore. Il giocatore, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha sostenuto gli esami di rito in settimana ma non sembra destare particolari preoccupazioni e resterà in ritiro. Infortunio Pavoletti: il giocatore si è allenato quest’oggi a parte. La sua presenza con il Portogallo non è scontata ma in casa azzurra non c’è grossa preoccupazione.