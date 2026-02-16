Infortunio Pedro, lo spagnolo accelera: nel mirino c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia

Infortunio Pedro, lo spagnolo accelera il recupero: nel mirino c’è l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta

La Lazio segue con grande attenzione l’evoluzione dell’infortunio a Pedrocostretto a fermarsi per un problema alla caviglia durante la sfida contro il Bologna. L’ex Barcellona, uno dei giocatori più esperti e preziosi nello scacchiere di Maurizio Sarri, ha iniziato subito un programma personalizzato per accelerare il recupero e tornare a disposizione il prima possibile.

L’obiettivo dichiarato è quello di essere presente per l’andata della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta, appuntamento chiave nella stagione biancoceleste. Lo staff medico mantiene un approccio prudente, ma non esclude un rientro anticipato qualora la caviglia rispondesse bene nei prossimi giorni. Pedro sta svolgendo terapie e lavoro differenziato per ridurre l’infiammazione e ritrovare stabilità articolare, un percorso che lo spagnolo sta affrontando con la consueta professionalità. Non sarebbe la prima volta che riesce a bruciare le tappe grazie alla sua determinazione.

Le prossime sedute di allenamento saranno decisive per capire se potrà essere convocato per la Coppa Italia. La decisione finale arriverà solo a ridosso del match, sulla base delle sensazioni del giocatore e dei riscontri clinici. In casa Lazio c’è attesa e ottimismo moderato: rivedere Pedro in campo in un momento così delicato sarebbe un segnale importante per tutta la squadra.