Infortunio Pellegrini: ancora ai box. Inter e Samp a rischio?

Luca Pellegrini è rimasto ancora a riposo nell’allenamento odierno del Genoa: l’esterno potrebbe saltare le prossime gare con Inter e Sampdoria

Luca Pellegrini, terzino del Genoa, è ancora alle prese con l’infortunio accusato contro il Verona: potrebbe saltare le gare con Inter e Sampdoria.

«Senza Pellegrini a riposo causa infortunio, il gruppo è stato suddiviso in più tronconi. Tra duelli due contro due per superare i controllori diretti e andare in rete, e partitine nove contro nove con una disposizione singolare delle porte, una di schiena all’altra, mister Ballardini ha insistito su molteplici aspetti con l’assistenza del vice Regno e dei collaboratori, per movimentare una sessione andata avanti per oltre due ore complessive».