Infortunio Petagna, oggi gli esami: Gattuso pensa al piano B in Supercoppa

Andrea Petagna ha subito un colpo in Napoli-Fiorentina: il centravanti oggi sosterrà gli esami per valutarne l’entità. Intanto Gattuso si cautela

I tifosi del Napoli aspettano con ansia il responso dagli accertamenti su Andrea Petagna. Il centravanti ha riportato una contusione al polpaccio in Napoli-Fiorentina ed oggi ci saranno gli esami.

La Gazzetta dello Sport è dubbiosa in vista della Supercoppa contro la Juventus: in caso di forfait le alternative sono due; una porta al grande ex Llorente in posizione di centravanti mentre l’altra contempla lo spostamento di Lozano al centro.