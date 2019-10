Infortunio Pjanic: escluse lesioni muscolari, si prova il recupero per il derby

Infortunio Pjanic: buone notizie per Maurizio Sarri che potrà riavere presto il centrocampista bosniaco

Buone notizie per Maurizio Sarri. Come informa la Juve con un comunicato ufficiale, Miralem Pjanic non ha riportato alcuna lesione muscolare alla coscia destra, che aveva preoccupato durante Lecce-Juve costrigendo l’ex Roma ad abbandonare il campo.

«Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un lavoro personalizzato in palestra»