Infortunio Provedel: stagione finita per il portiere della Lazio. Dettagli dell’operazione e tempi di recupero

Infortunio Provedel: è già finita la stagione del portiere della Lazio. Quanto dovrà rimanere fuori e quali sono i dettagli dell’operazione

Ivan Provedel ha chiuso in anticipo la sua stagione. Questa mattina, il portiere classe 1994 si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla.

Per la compagine guidata da Maurizio Sarri si tratta di una notizia decisamente negativa, che arriva in un momento cruciale dell’annata sportiva in cui ogni singolo dettaglio può spostare gli equilibri della corsa finale.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

I tempi di recupero e il protocollo riabilitativo

L’iter medico post-operatorio è già stato delineato con grande precisione dallo staff sanitario. Ora Provedel dovrà obbligatoriamente indossare un tutore per circa 25 giorni. Soltanto in un secondo momento potrà avviare il vero e proprio protocollo riabilitativo, un passaggio fondamentale per programmare il rientro in campo senza correre inutili rischi.

I tempi stimati per lo stop agonistico si aggirano attorno ai quattro mesi. Questa ampia finestra temporale, di fatto, lo esclude totalmente dal finale di stagione, posticipando il suo ritorno a difendere i pali direttamente al prossimo ritiro estivo. La Lazio perde così uno dei suoi uomini più affidabili proprio nel momento decisivo.

L’impatto sulla retroguardia e la fiducia a Motta

L’assenza di Provedel non rappresenta unicamente un problema di natura numerica. Negli ultimi anni, il portiere ha rappresentato una garanzia assoluta per rendimento, continuità e leadership. La sua spiccata personalità ha spesso aiutato la retroguardia a mantenere ordine e sicurezza, specialmente nelle gare più tese e delicate.

Il suo forfait obbligherà la squadra a trovare nuove certezze e a ridisegnare parte degli equilibri difensivi, puntando con forza sulla crescita di Edoardo Motta. In una fase in cui si cercano continuità e punti pesanti, perdere un elemento di tale spessore rischia di avere un impatto importante anche dal punto di vista mentale.

Calciomercato: i nodi legati al futuro

Mentre il campo richiede massima concentrazione per metabolizzare l’assenza del portiere, resta costantemente vivo il dibattito sulle future dinamiche societarie. Sono ore calde per definire il futuro di elementi chiave come Mattia Zaccagni, Boulaye Dia, Tijjani Noslin e Alessio Romagnoli.