Infortunio Rodriguez, il terzino escluso dalla gara tra Svizzera e Qatar

Infortunio Rodriguez, il Milan potrebbe ritrovarsi l’ennesimo problema dopo la pausa nazionali. Problema muscolare per l’elvetico

Sembra una barzelletta ma non lo è. Il Milan potrebbe fare i conti con l’ennesimo infortunato. Dopo i vari Caldara, Musacchio, Conti, Biglia e per ultimo Bonaventura, ad aggiungersi alla lista potrebbe essere anche Ricardo Rodriguez. Il terzino svizzero è stato infatti escluso dalla partita tra gli elvetici e il Qatar a causa di un problema muscolare. Ad ora non sembra niente di serio, e Rodriguez potrebbe tornare in campo con la Svizzera per la gara di Nations League contro il Belgio. Ma c’è da dire, che in casa Milan di questo periodo non si può proprio stare tranquilli.