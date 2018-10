Infortunio Bonaventura, salta la sfida alla Sampdoria a causa di una leggera infiammazione al ginocchio

Brutta notizia in casa Milan, nell’immediata vigilia della sfida alla Sampdoria. Gattuso, infatti, dovrà fare a meno di Bonaventura, che non riuscirà a sedere nemmeno in panchina per la sfida di San Siro ai blucerchiati di Giampaolo.

Il centrocampista rossonero, infatti, risente di una leggera infiammazione ad un ginocchio e nelle ultime ore i test non hanno dato esito positivo. L’infortunio non dovrebbe avere conseguenze particolarmente noiose, in ogni caso nelle prossime ore verranno effettuati degli accertamenti da parte dello staff sanitario.