Infortunio Rog: bruttissime notizie per il Cagliari e per Di Francesco, il centrocampista rossoblù ha riportato la rottura del crociato

Peggio di così non poteva andare. Come riporta Sky Sport Marko Rog si è rotto il crociato a seguito della botta al ginocchio durante il match contro la Roma. Il centrocampista croato sarà operato domani in Germania.

Si chiude quindi, probabilmente, la stagione dell’ex Napoli a cui spetterà un lungo percorso riabilitativo.