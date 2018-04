Infortunio Romagnoli: dopo appena cinque minuti Alessio Romagnoli è costretto ad uscire dal campo per un problema alla coscia

Subito una tegola in apertura di primo tempo per Gennaro Gattuso. Alessio Romagnoli, dopo soli cinque minuti è costretto ad abbandonare il campo per un problema alla coscia. Al suo posto è subentrato Musacchio. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio di Romagnoli, al quale è stata apportata una vistosa fasciatura dopo la sua uscita dal terreno di gioco.