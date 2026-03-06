Connect with us
Infortunio Ronaldo, Jorge Jesus annuncia: «È più grave di quanto pensassimo, abbiamo una speranza»

1 ora ago

Infortunio Ronaldo, Jorge Jesus annuncia: «È più grave di quanto pensassimo, abbiamo una speranza». Le parole del tecnico dell’Al Nassr

L’Al Nassr è in apprensione. Jorge Jesus ha fatto il punto sulle condizioni di Cristiano Ronaldo. Il tecnico ha spiegato che il problema fisico riportato dall’atleta risulta essere decisamente più serio rispetto a quanto ipotizzato inizialmente dallo staff.

Per questo motivo, l’attaccante portoghese si recherà a breve in Spagna, dove si sottoporrà a un ciclo di terapie sotto la supervisione di un terapista personale. La speranza della società è che il percorso proceda rapidamente, permettendogli di tornare in campo il prima possibile per aiutare i compagni.

PAROLE – «L’infortunio di Cristiano è più grave di quanto pensassimo. Andrà in Spagna per ricevere cure da un terapista personale , come fanno altri giocatori. Speriamo che torni presto e possa aiutare la squadra».

