Infortunio Rovella, le condizioni del centrocampista della Lazio dopo lo stop contro il Cagliari

Infortunio Rovella, aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista dopo lo stop contro il Cagliari

La Lazio ha diffuso un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Nicolò Rovella dopo l’infortunio rimediato durante la gara di Cagliari. Gli esami clinici e strumentali svolti presso l’Ospedale SS. Trinità hanno purtroppo confermato un quadro serio per il centrocampista biancoceleste.

Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola destra, un infortunio che richiederà tempi di recupero non brevi e un percorso medico attentamente monitorato dallo staff sanitario del club.

Rovella farà rientro a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a una visita ortopedica specialistica per definire il trattamento più adeguato e programmare i passaggi successivi del recupero.

