Lazio News
Infortunio Rovella, le condizioni del centrocampista della Lazio dopo lo stop contro il Cagliari
Infortunio Rovella, aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista dopo lo stop contro il Cagliari
La Lazio ha diffuso un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Nicolò Rovella dopo l’infortunio rimediato durante la gara di Cagliari. Gli esami clinici e strumentali svolti presso l’Ospedale SS. Trinità hanno purtroppo confermato un quadro serio per il centrocampista biancoceleste.
Gli accertamenti hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola destra, un infortunio che richiederà tempi di recupero non brevi e un percorso medico attentamente monitorato dallo staff sanitario del club.
Rovella farà rientro a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a una visita ortopedica specialistica per definire il trattamento più adeguato e programmare i passaggi successivi del recupero.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
COMUNICATO – La S.S. Lazio comunica che, a seguito degli accertamenti clinici e strumentali eseguiti presso l’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, il calciatore Nicolò Rovella ha riportato una frattura scomposta della clavicola destra.
Il giocatore rientrerà a Roma insieme alla squadra e, nelle prossime ore, sarà sottoposto a visita ortopedica specialistica.
Ultimissime
video
Bazzani: «L’Inter ha ancora chance di passare il turno il Champions League. Scudetto? Tutto aperto ma in futuro il Milan dovrà colmare questo gap» – ESCLUSIVA e VIDEO
Bazzani, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato in esclusiva a Calcionews24 la situazione delle italiane tra Serie A e...