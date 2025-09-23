Infortunio Rovella, il dott. Capua si esprime così sulle condizioni del centrocampista biancoceleste - Calcio News 24

Infortunio Rovella, parla il dott. Capua: “Patologia insidiosa, ma monitoriamo tutto”

L’infortunio di Nicolò Rovella continua a tenere banco in casa Lazio. Il centrocampista biancoceleste è fermo ai box per una fastidiosa pubalgia, un problema che lo accompagna ormai da tempo. A fare chiarezza sulla situazione è intervenuto il dott. Pino Capua, esperto medico sportivo, ai microfoni di Radiosei, fornendo dettagli sulle condizioni di Rovella e del compagno di squadra Matias Vecino.

Parlando dell’infortunio di Rovella, Capua ha definito la pubalgia come una patologia “maligna”, difficile da gestire e spesso imprevedibile. “È un dolore che deriva dall’infiammazione dei muscoli addominali bassi — ha spiegato — quelli coinvolti nella corsa e nei movimenti rapidi. Il problema è che può comparire e sparire senza un’apparente causa, spesso legata alla postura o allo stress fisico dell’atleta”.

Il medico ha poi ricordato come Rovella avesse già avuto questo problema sia durante l’esperienza alla Juventus che all’inizio del suo percorso alla Lazio. “Nella scorsa stagione è sempre sceso in campo senza sentire dolore, segno che la terapia aveva funzionato. Ma ora l’infiammazione è tornata. Stiamo valutando ogni opzione”, ha detto Capua.

Tra le possibili soluzioni per risolvere l’infortunio di Rovella in modo definitivo, si valuta anche un piccolo intervento chirurgico, già effettuato da altri calciatori come Zaccagni. “Si tratta di inserire una retina a protezione della parete addominale per stabilizzare la zona dolente. Ma la decisione spetta al calciatore: è una scelta personale, soggettiva, che dipende dalla percezione del dolore e dalla voglia di rientrare”.

Sul fronte Vecino, invece, Capua ha parlato di un infortunio diverso, più legato alla sfera mentale: “È clinicamente guarito, ma ha paura di ricadute. Questo freno psicologico è molto comune tra i professionisti. Non mi sento di giudicarlo: sa bene cosa prova il suo corpo”.

In conclusione, l’infortunio di Rovella resta un punto interrogativo per la Lazio, che monitora giorno per giorno l’evoluzione del quadro clinico. Un recupero completo sarà fondamentale per Sarri, che punta molto sulle qualità tecniche e tattiche del giovane centrocampista per la seconda parte di stagione.