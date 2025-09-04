Infortunio Scamacca, ancora problemi al ginocchio per l'attaccante atalantino. Lasciata la Nazionale - Calcio News 24

Infortunio Scamacca: l’attaccante lascia il ritiro della Nazionale per problemi al ginocchio

Brutte notizie per la Nazionale italiana e per il commissario tecnico Gennaro Gattuso in vista delle imminenti sfide internazionali. A causa di un nuovo infortunio, Gianluca Scamacca è stato costretto ad abbandonare il ritiro degli Azzurri a Coverciano. Il centravanti dell’Atalanta non sarà quindi disponibile per la partita contro l’Estonia in programma il 5 ottobre, né per il successivo impegno contro Israele.

L’infortunio di Scamacca riguarda un fastidio persistente al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Nonostante il classe 1999 avesse inizialmente risposto alla convocazione con entusiasmo, il problema fisico non gli ha permesso di allenarsi con continuità. Scamacca era arrivato a Coverciano già non al meglio, sperando in un miglioramento delle condizioni, ma il recupero non è andato come previsto.

La situazione si è evoluta rapidamente nelle ultime ore. Dopo ulteriori controlli e un’attenta valutazione da parte dello staff medico della Nazionale, si è deciso di non rischiare ulteriori complicazioni. Così è maturata la decisione di liberare il giocatore, permettendogli di tornare a Bergamo per proseguire il percorso di recupero con l’Atalanta.

La FIGC ha comunicato ufficialmente l’infortunio di Scamacca con una nota pubblicata nella mattinata del 4 ottobre:

“Questa mattina ha lasciato il ritiro Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta non ha pienamente recuperato dal risentimento con cui è giunto presso il Centro Tecnico Federale, risultando quindi indisponibile per le gare con Estonia e Israele.”

L’infortunio di Scamacca rappresenta una perdita significativa per Gattuso, che contava sulla sua presenza per dare peso e fisicità al reparto offensivo. Allo stesso tempo, crea anche preoccupazione in casa Atalanta, visto che il giocatore era recentemente rientrato dopo altri problemi fisici.

Ora l’obiettivo è evitare ricadute. Scamacca lavorerà con lo staff medico nerazzurro per recuperare al meglio, in vista dei prossimi impegni di campionato e per cercare di tornare a disposizione della Nazionale già nel prossimo ciclo di partite internazionali.