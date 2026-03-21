Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Atalanta News

Infortunio Scamacca, brutte notizie per Palladino e… per Gattuso! Salterà il playoff Mondiale, le ultimissime

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 minuti ago

on

By

Scamacca Atalanta Inter

Infortunio Scamacca, tegola per Palladino e anche per Gattuso: l’attaccante salta il playoff Mondiale

Secondo quanto riportato da Sky, Gianluca Scamacca ha rimediato una lesione muscolo‑fasciale all’adduttore destro. L’attaccante dell’Atalanta, classe 1999, sarà costretto a saltare il prossimo impegno della Dea contro il Verona e dovrà rinunciare anche alla convocazione dell’Italia valida per i playoff mondiali e in programma giovedì 26 marzo proprio a Bergamo.

La diagnosi conferma uno stop significativo: Scamacca non potrà essere a disposizione né di Palladino né di Gattuso, che contava su di lui per il decisivo spareggio internazionale. L’infortunio, dunque, priva Atalanta e Nazionale di un elemento chiave nel momento più delicato della stagione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

NOTA CLUB – “Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale”.

LA PLAYLIST DELLE NOSTRE TOP NEWS

Related Topics:
Change privacy settings
×