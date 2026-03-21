Infortunio Scamacca, brutte notizie per Palladino e… per Gattuso! Salterà il playoff Mondiale, le ultimissime

Infortunio Scamacca, tegola per Palladino e anche per Gattuso: l’attaccante salta il playoff Mondiale

Secondo quanto riportato da Sky, Gianluca Scamacca ha rimediato una lesione muscolo‑fasciale all’adduttore destro. L’attaccante dell’Atalanta, classe 1999, sarà costretto a saltare il prossimo impegno della Dea contro il Verona e dovrà rinunciare anche alla convocazione dell’Italia valida per i playoff mondiali e in programma giovedì 26 marzo proprio a Bergamo.

La diagnosi conferma uno stop significativo: Scamacca non potrà essere a disposizione né di Palladino né di Gattuso, che contava su di lui per il decisivo spareggio internazionale. L’infortunio, dunque, priva Atalanta e Nazionale di un elemento chiave nel momento più delicato della stagione.

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NOTA CLUB – “Il calciatore ha iniziato da subito il protocollo riabilitativo idoneo; la prognosi dipenderà dall’evoluzione del quadro clinico-strumentale”.