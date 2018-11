Infortunio Schick: l’attaccante della Roma è uscito, in via precauzionale, per un risentimento all’adduttore della gamba destra

Rilanciato da Di Francesco, il giocatore ceco ha lasciato il segno con il gol del 2-0 contro la Sampdoria. Tuttavia, ha dovuto abbandonare prima del tempo il campo, a causa di un risentimento all’adduttore della gamba destra, lasciando spazio a Dzeko. Per Schick finora non è stata certo una stagione ricca di soddisfazione per l’attaccante giallorosso, ma la sensazione è che abbia abbandonato il terreno di gioco in via precauzionale.