Infortunio Sensi: il giocatore non è stato convocato per la sfida al Verona

Infortunio Sensi: il centrocampista dell’Inter non è stato convocato per la sfida di domani sera contro l’Hellas Verona

Stefano Sensi si ferma di nuovo. Il centrocampista neroazzurro non è stato convocato per la sfida di domani alle ore 18.00 contro l’Hellas Verona. Antonio Conte ha preferito non rischiare l’ex Sassuolo dopo avergli concesso 20′ contro il Borussia Dortmund.

Sensi avrà due settimane di tempo per smaltire il problema muscolare e ritornare abile e disponibile in tempo per la gara col Torino del 23 novembre.