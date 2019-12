Infortunio Sensi, si prolungano i tempi di recupero: le ultime novità

Infortunio Sensi, si prolungano i tempi di recupero del centrocampista dell’Inter. L’ex Sassuolo atteso nel nuovo anno

Arrivederci al 2020 per Stefano Sensi. Stando a quanto fatto sapere da Sky Sport, il centrocampista dell’Inter non rientrerà prima del nuovo anno a causa del suo infortunio. Il consulto andato in scena a Monaco ha certificato i tempi di recupero.

Tegola per Antonio Conte, che adesso ha a che fare con una vera e propria emergenza a centrocampo. In ultimo si è fermato Gagliardini, che sarà costretto a osservare dalla tribuna le sfide con Roma e Barcellona.