Infortunio Shomurodov, cosa filtra per il Verona: le ultime

Le condizioni fisiche di Eldor Shomurodov, attaccante del Cagliari, in vista della gara contro il Verona. I dettagli

Il Cagliari si prepara allo scontro diretto per la salvezza contro l’Hellas Verona. Il match si giocherà nella giornata di Pasquetta, quando le due squadre scenderanno in campo per la 30a giornata del campionato di Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, resta difficile la presenza di Eldor Shomurodov. Il giocatore uzbeko soffre infatti ancora degli acciacchi della botta rimediata in nazionale.

