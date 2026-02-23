Infortunio Solet, si ferma il difensore dell’Udinese durante la sfida contro il Bologna: le condizioni

Infortunio Solet, il difensore dell’Udinese costretto allo stop durante la sfida con il Bologna: ecco le sue condizioni

L’avvio di Bologna‑Udinese è stato subito complicato per i friulani: dopo meno di dieci minuti, Kosta Runjaic è stato costretto a intervenire sulla formazione per sostituire Oumar Solet, fermato da un nuovo problema fisico. Il difensore francese, già in dubbio alla vigilia, si è accasciato al 7′ accusando un fastidio all’inguine della coscia destra, lo stesso che lo aveva tenuto lontano dagli allenamenti per gran parte della settimana.

Nonostante le condizioni precarie, Runjaic aveva deciso di rischiarlo dal primo minuto, ma la scelta è durata poco: Solet ha provato a restare in campo stringendo i denti, ma dopo un paio di allunghi ha capito di non poter proseguire. Al 10′ è arrivata la sostituzione, con il tecnico che ha mandato in campo Bertola per rimediare all’emergenza improvvisa.

L’azione che ha provocato il problema è nata da un colpo di tacco tentato dal centrale in zona trequarti, seguito da un ripiegamento difensivo durante il quale il dolore si è riacutizzato. Lo staff medico ha provato a intervenire rapidamente, ma il giocatore ha dovuto arrendersi, lasciando il campo zoppicando leggermente. Un nuovo stop che complica ulteriormente i piani dell’Udinese in un momento già delicato della stagione.