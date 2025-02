Infortunio Sommer, quando rientrerà il portiere dell'Inter? Potrebbe recuperare per quel match - Calcio News 24

Infortunio Sommer, quando rientrerà il portiere dell’Inter? Spuntano fuori i possibili tempi di recupero dell’estremo difensore nerazzurro

L‘Inter quando riavrà a disposizione Yann Sommer? Con l’intervento alla mano il giocatore sarà fuori per circa un mese, dove potrebbe recuperare contro l’Atalanta.

IL RECUPERO – «Alla fine si è deciso per una operazione. Ieri pomeriggio Yann Sommer si è sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra e l’intervento è perfettamente riuscito. Tra una settimana, con il via alla fase riabilitativa, comincerà la rincorsa del portiere svizzero verso il recupero, con una certezza: non sarà breve. Sommer dovrà restare fermo per quasi un mese, saltando la sfida scudetto con il Napoli e il doppio turno degli ottavi di Champions con il Feyenoord. Resta una piccola speranza per l’Atalanta, ultimo match prima della sosta del 17 marzo. Diversamente, il rientro avverrà alla ripresa»