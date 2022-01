ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Infortunio Spinazzola: le ultime sui tempi di recupero dell’esterno della Roma dopo la lesione del tendine d’achille

Leonardo Spinazzola è vicino al rientro dopo la lesione al tendine d’achille subita all’Europeo.

Come riporta Sky Sport il giocatore della Roma ha intensificato il lavoro individuale in campo e per i prossimi 10 giorni proseguirà i test fisici a Trigoria propedeutici al rientro in gruppo. Nella seconda metà del mese di gennaio poi ci sarà un consulto in Finlandia con il Dr Lasse Lempainen, il chirurgo che lo ha operato questa estate. Da quel momento in poi potrebbe avere il via libera per tornare da Mourinho.