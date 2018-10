Infortunio Suso: lieve distorsione alla caviglia, il derby non dovrebbe essere a rischio

Infortunio Suso: distorsione della caviglia destra per lo spagnolo costretto ad uscire dal campo

Piccola tegola per il Milan nella bella vittoria contro il Chievo. Negli istanti finali di gara, infatti, Suso ha chiesto il cambio dopo un brutto movimento della caviglia destra. Lo spagnolo è caduto a terra, salvo poi rialzarsi e abbandonare il campo sulle sue gambe cedendo il posto a Castillejo.

Il fatto che l’esterno sia riuscito ad abbandonare il terreno di gioco senza ausilio della barella fa filtrare un cauto ottimismo per il Milan. Lo staff medico rossonero, in ogni caso, sottoporrà Suso comunque agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio ad inizio settimana.