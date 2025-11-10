Infortunio Suzuki, che tegola per il Parma: tre mesi di stop e riflessioni sul futuro tra i pali. Spunta l’opzione tra gli svincolati?

Infortunio Suzuki, Parma senza portiere: tre mesi di stop e l’ipotesi svincolati sul tavolo. Le ultimissime notizie

Brutta notizia per il Parma: Zion Suzuki, titolare fisso da oltre un anno, ha riportato una frattura scomposta al terzo dito della mano sinistra e allo scafoide. Un infortunio serio che potrebbe richiedere un intervento chirurgico e tenerlo lontano dal campo per circa tre mesi.

Se l’operazione sarà confermata, il portiere giapponese rientrerà soltanto tra febbraio e marzo, saltando un terzo della stagione. Un’assenza pesante che costringerà i ducali a correre ai ripari.

Le gare saltate

Suzuki non sarà disponibile a partire dalla 12ª giornata e la sua assenza peserà su un calendario fitto. Nel mese di novembre dovrà saltare le sfide contro Verona e Udinese, mentre a dicembre non potrà essere presente contro Pisa, Lazio, Napoli e Fiorentina. Gennaio si annuncia ancora più complicato, con gare delicate contro Sassuolo, Inter, Lecce, Genoa e Atalanta. Infine, a febbraio, il portiere rischia di non esserci contro Juventus, Bologna, Verona e Milan, proprio la squadra contro cui si è procurato l’infortunio.

Le soluzioni interne

Il primo nome è quello di Edoardo Corvi, classe 2001, cresciuto nel vivaio e già protagonista di qualche presenza tra Serie B e Coppa Italia. In alternativa c’è Filippo Rinaldi, terzo portiere, anch’egli prodotto delle giovanili e reduce dal prestito alla Feralpisalò.

L’ipotesi mercato

Come evidenziato da La Gazzetta di Parma, resta aperta la pista degli svincolati. All’estero non mancano profili interessanti, mentre in Italia ci sono portieri di grande esperienza come Sepe, Sirigu, Consigli e Rui Patricio. Prima di un eventuale ingaggio, però, sarà indispensabile verificarne la condizione fisica, visto che molti di loro sono fermi da mesi.

