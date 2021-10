Infortunio Abraham, sospetta distorsione: le condizioni del bomber della Roma

Infortunio Abraham, giallorossi in ansia per le condizioni del centravanti inglese. Le ultimissime sulla situazione

Come riferito dal Messaggero, nel pomeriggio Tammy Abraham sarà a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito dopo l’infortunio che lo ha colpito nella serata di ieri con la sua Nazionale.

Per il centravanti inglese si teme una distorsione alla caviglia destra. La sua presenza in campo in vista del big match di domenica con la Juventus resta in dubbio.