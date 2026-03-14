Infortunio Thuram, costretto al cambio in Udinese Juve: ansia per le condizioni del centrocampista, le ultime

Infortunio Thuram, costretto al cambio in Udinese Juve: il centrocampista francese lascia il campo per infortunio, attese novità

L’entusiasmo per il vantaggio della Juventus si è trasformato in un attimo di forte apprensione quando Khéphren Thuram è rimasto a terra dopo un duro pestone alla caviglia sinistra, rimediato in un contatto fortuito con Kelly. Il centrocampista francese ha mostrato subito segni di dolore, costringendo l’arbitro e lo staff medico a interrompere il gioco.

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L’impatto è apparso immediatamente pesante: Kelly, nella concitazione dell’azione, ha colpito involontariamente il piede di Thuram, che ha provato a rialzarsi e continuare ma senza riuscirci. Il dolore crescente lo ha costretto ad arrendersi, lasciando il campo visibilmente contrariato.

Al suo posto è entrato Koopmeiners, mentre la Juventus resta ora in attesa di capire l’entità del problema. Le condizioni di Thuram saranno valutate nelle prossime ore, con il rischio concreto che lo stop possa non essere breve.

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