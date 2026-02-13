Infortunio Thuram: si ferma il centrocampista della Juventus in allenamento. Le sue condizioni e cosa filtra in vista del match con l’Inter

Infortunio Thuram: stop in allenamento per il centrocampista della Juventus. Le sue condizioni e cosa filtra sulla presenza per l’Inter

La marcia di avvicinamento della Juventus alla partita più attesa dell’anno subisce una brusca e inaspettata frenata. A ridosso del fischio d’inizio del Derby d’Italia contro l’Inter, una notizia allarmante scuote l’ambiente bianconero e rischia di stravolgere i piani preparati meticolosamente in settimana.

Secondo quanto riportato da Juventusnews24, Khéphren Thuram è stato costretto ad alzare bandiera bianca durante l’ultima seduta di allenamento.

La dinamica dell’infortunio e i tempi di recupero

Il numero 19 bianconero ha riportato una contusione sul campo della Continassa. La situazione clinica ha immediatamente imposto la massima prudenza da parte dello staff medico. Al momento, la presenza di Thuram per la delicata e fondamentale trasferta del “Giuseppe Meazza” è da considerarsi in forte dubbio.

Nessuna decisione definitiva o esclusione a priori è stata ancora formalizzata: i medici hanno scelto di rinviare ogni valutazione alla rifinitura di domani. Sarà quello il momento cruciale, un vero e proprio provino decisivo, in cui verranno testate le reali condizioni del transalpino per capire se il trauma contusivo potrà essere smaltito in tempo utile per strappare almeno la convocazione.

I grattacapi tattici per Spalletti

Un eventuale forfait dell’ultimo minuto rappresenterebbe una perdita pesantissima per l’economia del gioco della squadra. Luciano Spalletti si troverebbe privato di un elemento cardine del suo scacchiere.

Thuram, infatti, garantisce alla Juventus quel mix di fisicità straripante, rottura della manovra avversaria ed equilibrio tattico che si rivela spesso decisivo in scontri diretti ad alta tensione. Tutta la dirigenza e i tifosi restano con il fiato sospeso, sperando che il rischio forfait possa rientrare in extremis per affrontare i rivali nerazzurri con la formazione tipo.