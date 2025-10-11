Infortunio Thuram, l’Inter rischia nulla: anche quella partita è a rischio. Le ultime sui tempi di recupero dell’attaccante francese

L’Inter si confronta con la realtà e mette da parte le speranze di un recupero lampo. Nonostante il percorso di riabilitazione dall’infortunio muscolare stia procedendo secondo i piani, è ormai quasi certo che Marcus Thuram non sarà a disposizione di Cristian Chivu per il big match di sabato prossimo, 18 ottobre, contro la Roma allo Stadio Olimpico.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il lavoro quotidiano svolto alla Pinetina, fatto di esami strumentali, terapie mirate e un monitoraggio medico costante, ha convinto lo staff nerazzurro a optare per la via della prudenza. La condizione del bicipite femorale sinistro dell’attaccante francese richiede tempo e cautela. L’idea di un “miracolo” è stata accantonata: è fondamentale rispettare i tempi biologici di guarigione per evitare ricadute che potrebbero compromettere la stagione. Di conseguenza, è “molto, molto difficilmente” che il figlio d’arte salirà sull’aereo con la squadra diretto verso la capitale.

Con la sfida alla Roma ormai archiviata, il mirino si sposta 200 chilometri più a sud. Il nuovo, vero obiettivo di Thuram è la trasferta di Napoli del 25 ottobre. L’attaccante non vuole tornare in campo a mezzo servizio o con la paura di un nuovo infortunio. La sua ambizione è essere a disposizione di Chivu al Maradona “a pieno regime”, al 100% della condizione fisica e con la mente libera da ogni timore.

Tuttavia, anche questa data non è ancora una certezza assoluta. Gli infortuni muscolari possono avere un andamento “dispettoso” e la prudenza in casa Inter regna sovrana. Se il giocatore non dovesse essere recuperato per intero, anche la partita contro la squadra di Antonio Conte potrebbe essere a rischio. I primi giorni della prossima settimana saranno decisivi per avere una diagnosi definitiva.

Questa strategia di cautela esclude categoricamente anche la trasferta europea a Bruxelles contro l’Union Saint-Gilloise, in programma tra le due delicate sfide di campionato. Per i prossimi venti giorni, ad Appiano Gentile la priorità assoluta è il campionato e il recupero completo di uno dei suoi uomini chiave.