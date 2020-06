Infortunio Tonali, contusione per il numero 4 del Brescia. La squadra si allena in vista del match contro la Fiorentina

Nessun problema per Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia – come riportato da Tutto Mercato Web – ha subito una contusione durante il test match contro l’Udinese di mercoledì.

Il giocatore ha recuperato, non dovrebbe esserci ulteriori complicazioni in vista della sfida di Firenze. Diego Lopez recupera uno dei suoi giocatori migliori per questo sprint finale, ma dovrà cercare di gestirlo nel migliore dei modi.