Infortunio Valenti: problema muscolare in Parma-Lazio. Le sue condizioni

Parma costretto subito ad un cambio per l’infortunio di Lautaro Valenti: problema muscolare per il difensore argentino del Parma

Il Parma deve fare i conti ancora con gli infortuni. Situazione non semplice per i ducali dopo le tante assenze ed il cambio di allenatore in panchina con il ritorno di Roberto D’Aversa.

Al 34′ della sfida contro la Lazio, D’Aversa è costretto a rinunciare a Lautaro Valenti. Problema muscolare per l’argentino che viene dunque sostituito da Balogh. Da valutare l’entità dell’infortunio.