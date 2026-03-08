Infortunio Vergara, la fascite plantare lo mette fuori gioco: domani gli esami strumentali. Cosa filtra

Infortunio Vergara, la fascite plantare lo mette fuori gioco: domani gli esami strumentali. Ecco cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo problema fisico emerso durante l’ultimo match di campionato contro il Torino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Vergara è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al termine dei primi 45 minuti a causa di una fastidiosa fascite plantare. Si tratta di un imprevisto del tutto nuovo in questa stagione agonistica per la squadra.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il centrocampista si sottoporrà a esami strumentali nella clinica di Pineta Grande per valutare con esattezza l’entità del danno e stabilire i successivi tempi di recupero. L’infermeria azzurra risulta ancora affollata, ma Conte può parzialmente sorridere. Per la partita di sabato contro il Lecce, infatti, è previsto l’importante rientro di Scott McTominay.

Per gli altri indisponibili la situazione verrà monitorata attentamente dopo la sosta. Lobotka, Di Lorenzo e Rrahmani necessitano di ulteriore tempo, mentre Neres appare come il profilo più distante, con previsioni che indicano un’attesa superiore a 1 mese. A rincuorare l’ambiente ci sono comunque i recenti ritorni a pieno regime di De Bruyne e Anguissa, uniti all’eccellente prestazione fornita da Gilmour, che infondono una necessaria dose di ottimismo per il futuro.