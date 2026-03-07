Napoli News
Infortunio Vergara, l’esterno alle prese con una fascite plantare: ecco quando ci saranno gli esami decisivi
Infortunio Vergara, l’esterno partenopeo fermato da una fascite plantare: esami decisivi nei prossimi giorni. Le ultimissime
L’infortunio di Antonio Vergara tiene in apprensione il Napoli dopo il problema che ha costretto l’esterno al cambio durante la sfida di campionato contro il Torino. Il primo responso parla di fascite plantare, una condizione dolorosa che ha imposto allo staff tecnico di fermare subito il classe 2003.
Cosa ha riportato Vergara
La fascite plantare è un’infiammazione della fascia che collega il tallone alle dita del piede, una zona particolarmente sollecitata nei cambi di direzione e nelle accelerazioni. Il giocatore ha avvertito dolore già nel primo tempo della gara del 6 marzo e non è rientrato in campo dopo l’intervallo.
Esami fissati e tempi di recupero
Vergara si sottoporrà a nuovi accertamenti lunedì 9 marzo, che serviranno a definire con precisione l’entità del problema e i tempi di recupero. Al momento, però, filtra ottimismo: secondo quanto riportato da Sky Sport, lo stop dovrebbe essere relativamente breve.
Il contesto della gara col Torino
Il Napoli ha comunque portato a casa una vittoria importante per 2-1 grazie alle reti di Alisson Santos ed Eljif Elmas, ma la perdita di Vergara rappresenta un campanello d’allarme in un momento in cui la squadra ha bisogno di continuità e alternative sulle fasce.
