Infortunio Vlahovic, l’attaccante tiene in ansia la Juve e la Serbia

Dusan Vlahovic tiene in apprensione due squadre, la Juventus e la Serbia in vista dei Mondiali, l’attaccante ancora non ha recuperato dall’infortunio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno visto che la pubalgia non gli dà tregua. Il rischio per i bianconeri è vederlo nel 2023 mentre per la sua Nazionale quello di non poterlo convocare per il Qatar.