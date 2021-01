Infortunio Walace: problema fisico in Udinese-Atalanta per il brasiliano

Dura poco la partita di Walace: il centrocampista brasiliano dell’Udinese accusa un problema fisico nell corso della gara con l’Atalanta

Partita sfortunata per Walace. Il centrocampista brasiliano, infatti, è costretto al cambio dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo per un problema fisico.

Il centrocampista dell’Udinese, infatti, è stato sostituito al 70′ da Deulofeu. Luca Gotti sceglie lo spagnolo anche per assenza di alternative a centrocampo spostando così Pereyra in mediana cercando magari la vittoria che risolleverebbe le sorti dei friulani.