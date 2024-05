Infortunio Zaniolo, niente Europei: nuova sfortuna per il centrocampista

Nuovo infortunio per Nicolò Zaniolo, il centrocampista dell’Aston Villa ha evidenziato una microfrattura al piede

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, avrà un mese di stop e dunque non prenderà parte alla spedizione dell’Italia per gli Europei in Germania. Un’altra sfortuna dopo aver saltato nel 2021 per la rottura del legamento crociato.