Infortunio Zaniolo, il numero 22 giallorosso torna a correre: il ginocchio sta rispondendo bene, potrebbe tornare a luglio

Qualche piccolo scatto, ma finalmente Nicolò Zaniolo è tornato a correre dopo il brutto infortunio subito contro la Juventus. Il numero 22 giallorosso ha pubblicato due video sul suo profilo Instagram: corsetta e scatti, per poter tornare in campo il prima possibile.

Al momento il ginocchio risponde bene, bisognerà capire come Zaniolo riuscirà a riprendere la condizione fisica. Difficile vederlo in campo in caso di ripresa, ma non bisogna escludere nulla. Ecco il post: