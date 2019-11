Infortunio Zapata: il colombiano vola a Siviglia per nuove cure

L’infortunio di Zapata è un incubo per l’Atalanta, doveva essere pronto da tempo ma è volato a Siviglia per altre cure

Duvan Zapata non ci sarà nemmeno per l’incontro di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Per l’Atalanta è un mistero: l’infortunio all’adduttore rimediato a ottobre con la Colombia avrebbe dovuto tenerlo fuori poco più di un mese.

Invece il rientro è scivolato sempre più in là ad ogni partita, fino alla possibile panchina contro la Juventus. Ma anche contro i bianconeri Zapata è stato escluso dai convocati, e lo stesso è successo per la partita di stasera. Il colombiano è volato a Siviglia per cercare di porre fine al calvario.