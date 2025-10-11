Infortunio Zappa, riuscirà il Cagliari a recuperare l'esterno? La situazione - Calcio News 24

Infortunio Zappa: il Cagliari monitora da vicino il recupero del suo esterno

La pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali è arrivata nel momento giusto per il Cagliari, che ha sfruttato al massimo questo intervallo per lavorare con intensità al CRAI Sport Center di Assemini. Sotto la guida di Fabio Pisacane, ex difensore diventato allenatore con la stessa grinta che mostrava in campo, la squadra sarda ha concentrato gli sforzi sul miglioramento della condizione fisica e sul recupero degli infortunati.

Tra i nomi più attenzionati figura quello di Gabriele Zappa, il cui stato fisico è diventato uno dei punti centrali di questo periodo di lavoro. L’infortunio di Zappa ha infatti privato il Cagliari di una pedina chiave per l’equilibrio tattico della squadra: l’esterno classe 1999 è noto per la sua capacità di coprire l’intera fascia destra con dinamismo e disciplina.

Dopo aver saltato le ultime partite ufficiali a causa di fastidi muscolari, Zappa ha seguito in questi giorni un programma di recupero personalizzato, supervisionato dallo staff medico e atletico del club. L’infortunio di Zappa, per quanto non grave, ha richiesto un approccio prudente: niente forzature, ma un lavoro mirato a garantirne un rientro graduale e sicuro. L’obiettivo è rivederlo in gruppo nei prossimi giorni, per consentirgli di essere disponibile alla ripresa del campionato.

Mentre il resto della squadra ha svolto una seduta completa, incentrata su esercitazioni tattiche e resistenza atletica, l’ex giocatore del Pescara ha continuato il suo iter di lavoro differenziato. L’infortunio di Zappa ha quindi imposto dei tempi tecnici da rispettare, ma la sensazione è che il suo recupero stia procedendo senza intoppi.

Nel frattempo, Pisacane e il suo staff non lasciano nulla al caso: il gruppo viene costantemente testato, con attenzione particolare ai dettagli, in vista del prossimo ciclo di partite decisive. La pausa internazionale rappresenta un’opportunità per ricaricare le batterie, ma anche per inserire nuovamente in rosa elementi importanti come Zappa.

Il Cagliari spera di poter presto voltare pagina sul capitolo “infortunio Zappa”, reintegrando uno dei suoi uomini più affidabili e garantendo così maggiore solidità sulla fascia destra. Il suo rientro potrebbe rappresentare un tassello fondamentale per il rilancio della squadra in campionato.

