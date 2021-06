Inghilterra, Campbell: «Sterling leader e icona antirazzismo. Che talento Saka»

L’ex difensore inglese Sol Campbell ha parlato dell’Inghilterra di Southgate, elogiando in particolar modo Sterling

Sol Campbell, storico ex difensore inglese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dell’Inghilterra vista in questo Euro 2020, non lesinando complimento a Raheem Sterling.

CAMMINO INGLESE – «La nostra nazionale ha giocato tre gare differenti. Nella prima, tecnicamente la più difficile, contro la Croazia, ho apprezzato la fase difensiva. Bene Walker, Stones, Mings: tutti concentrati e essenziali. Considerazione generale: si credeva che la retroguardia fosse il punto debole dell’Inghilterra, ma finora non ha incassato gol. La seconda partita è stata complicata. La Scozia ha giocato bene, pressando e chiudendo gli spazi. Hanley, centrale del Norwich, è stato eccezionale. Avremmo potuto anche perdere con la Scozia, ma abbiamo colpito un palo con Stones e siamo riusciti a gestire bene le situazioni più difficili. Contro la Repubblica Ceca abbiamo dominato nei primi venti minuti. Dopo il gol di Sterling, abbiamo governato il match e Southgate si è concesso i cambi per dosare le energie».

STERLING – «Due gol e sei punti: parlano i numeri. Raheem è un ragazzo di Wembley e gioca in casa. Ha acquisito un’enorme personalità. Il Manchester City gli ha dato sicurezza e esperienza. Sa gestire la pressione. E il suo contributo nella lotta contro le discriminazioni dimostra che sa guardare oltre il campo di calcio».

SAKA – «Saka è un talento meraviglioso, prodotto eccellente di una scuola prestigiosa come quella dell’Arsenal. Ha dimostrato di meritare un posto da titolare, ma Southgate ha un’ottima alternativa finora poco sfruttata: Sancho».

KANE – «In campo si muove bene. Partecipa al gioco. Lotta. Ha avuto una occasione e gli è andata male. Si sa come va con gli attaccanti: restano a digiuno, poi all’improvviso si sbloccano. La storia si ripeterà anche con Kane».

ITALIA – «Finora gli azzurri hanno mostrato il miglior calcio degli europei. Mancini sta svolgendo un ottimo lavoro. Anche nell’ulti- ma gara, contro il Galles, nonostante otto cambiamenti, il copione è rimasto inalterato. Mi piace Verratti, ha colpi importanti. Pessina è una scoperta, un signor giocatore. Bene anche Toloi. Mi ha sorpreso solo la chance concessa a Bale, con l’area libera: un momento di deconcentrazione che non appartiene alla cultura del vostro calcio».